В России стартовала вакцинация животных против COVID-19

Вакцинация животных против новой коронавирусной инфекции стартовала в России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщила советник главы Россельхознадзора Юлия Мелано.

"В ряде регионов России на базе ветеринарных клиник началась вакцинация домашних животных против COVID-19", - сказала она. Накануне в российские города доставили первые партии препарата "Карнивак-Ков", который разработали российские ученые Россельхознадзора для профилактики заболевания среди животных.

По словам Мелано, вакцинацию проводят частные и государственные клиники, которые приобрели препарат у производителя - Федерального центра охраны здоровья животных. Советник главы Россельхознадзора добавила, что клиники отметили повышенный интерес к вакцинации у заводчиков, людей с активной гражданской позицией, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также тех, чьи животные содержатся на свободном выгуле.

Мелано добавила, что вакцинацию животных начали в Москве, Рязани и Брянске. Также в ближайшее время планируется начать вакцинацию в Челябинске, Крыму и Санкт-Петербурге. "Партии уже в пути, ждем прибытия в клиники", - сказала она.

Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию этой вакцины была выполнена за счет средств Всероссийского научно-исследовательского института защиты животных в рамках внутренней тематики научно-исследовательских работ "Ветеринарное благополучие".