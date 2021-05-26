Amazon покупает голливудскую киностудию MGM за $8,5 млрд

Онлайн-ритейлер Amazon покупает американскую киностудию Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 млрд долларов. Теперь у компании Amazon, среди услуг которой есть стриминговый сервис, появится доступ к огромному количеству фильмов и телепрограмм производства голливудской студии.

Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Би-Би-Си, на этой неделе в СМИ появилась информация о том, что Amazon обсуждает приобретение MGM, одной из старейших и наиболее известных голливудских киностудий, которая в числе прочего известна фильмами о Джеймсе Бонде. Журналисты со ссылкой на источники сообщали, что MGM может быть продана за сумму от 8,5 млрд до 9 млрд долларов.

Для Amazon это крупнейшее приобретение c 2017 года, когда ритейлер заплатил 13,7 млрд долларов за покупку американской сети супермаркетов Whole Foods.

Компания Amazon владеет стриминговым сервисом Prime Video и заинтересована в приобретении большего количества теле- и киноконтента.

MGM оставалась одной из последних голливудских студий, не принадлежащей какому-либо из технологических конгломератов.

Киностудия Metro-Goldwyn-Mayer была основана в 1924 году. Сейчас в ее каталоге насчитывается более 4000 фильмов и около 17 тысяч телешоу.

Вице-президент Prime Video и Amazon Studios Майк Хопкинс назвал перспективы сделки многообещающими и открывающими множество новых возможностей.

Он подчеркнул, что у студии на счету более 180 "Оскаров" и более 100 наград "Эмми".

В середине мая корпорация Warner Media, принадлежащая AT&T, и Discovery объявили о слиянии.

Аналитики прогнозируют, что за этим объединением последует еще ряд слияний с участием стриминговых платформ, киностудий и телекоммуникационных компаний.