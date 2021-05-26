Большинство россиян считают Армению своим ближайшим союзником: эксперт

Большинство россиян (более 80%) вместе с Беларусью считают Армению своим ближайшим союзником. Как сообщает Арменпресс, об этом заявил директор Института ЕАЭС, соучредитель Евразийского клуба экспертов Владимир Лепёхин в ходе конференции «Имидж России как стратегического союзника в современном армянском обществе».

«С другой стороны, большинство жителей Армении (более половины населения Армении) также считают необходимым быть в тесном союзе с Россией. Вопрос, однако, в том, какой должна быть формула блока партнерства Армения-Россия в 21 веке», - сказал Лепёхин.

По его словам, в принципе во многих странах постсоветского пространства значительная часть элиты (включая Армению и Россию) смотрит туда, где больше денег. Везде этот фактор становится важнее национальных интересов.

«Общие силы в Армении должны просто обратиться к таким факторам объединения нации, например, как национальный дух, понимание цивилизованной идентичности армян, традиции армян и тесное сближение с православным русским народом», - сказал спикер.

По его мнению, первая задача сторонников армяно-российского союза - укрепление перекрестных связей между социальными и политическими группами Армении и РФ, которые выступают за укрепление союза и стратегического сотрудничества двух стран.

Решением этой проблемы эксперт считает активную гражданскую позицию двух народов, искреннюю заинтересованность в стратегическом партнерстве. Кроме того, по словам Лепёхина, необходимо объединить все силы, стремящиеся к партнерству и сплочению Армении и России.