Подобные ситуации следует решать исключительно мирным переговорным путем: Захарова

Россия предпринимает активные посреднические усилия по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, стабилизации ситуации на Южном Кавказе, превращению ее в зону процветания. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге с журналистами, подчеркнув, что подчеркнув, что Армения и Азербайджан находятся на пути к полноценному диалогу и восстановлению взаимного доверия после событий сентября-ноября 2020 г.

"Российские миротворцы гарантируют мир и безопасность в Нагорном Карабахе. Трехсторонняя рабочая группа под сопредседательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении занимается разблокированием транспортных и экономических связей в регионе. Россия плотно вовлечена в разрешение инцидента на азербайджано-армянской границе, содействует снижению напряженности.

Мы поддерживаем регулярные контакты с Баку и Ереваном на высшем и высоком уровне, налажена оперативная связь по линии военных, погранслужб и конечно внешнеполитических ведомств", - отметила Захарова

Коснувшись пограничного инцидента, Захарова отметила, что он не имеет отношения к карабахской проблеме. “Основная причина – отсутствие международного правового оформления армяно-азербайджанской границы, оставшейся в наследство еще с советских времен. Мы исходим из того, что подобные ситуации следует решать исключительно мирным переговорным путем. В качестве долгосрочного решения видим запуск процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с ее последующей демаркацией. Россия готова этому всячески помогать”, - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.