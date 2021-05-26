Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян исключает возможность невыполнения Россией и ОДКБ своих договорных обязательств. Как сообщает Арменпресс, об этом Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос независимого депутата Тиграна Уриханяна.

Уриханян спросил, не опасается ли Пашинян, что если Армения примет карательные меры против азербайджанцев, пересекающих границу, Россия и войска ОДКБ не окажут необходимой помощи, нарушив свои обязательства.

«Вы имеете в виду, что ОДКБ или Россия не выполнят свои договорные обязательства? Как такое возможно? Это означает, что организация или какая-либо страна заявляет о самороспуске, поскольку не выполняет свои международные обязательства. Позиция России заключалась и заключается в том, что граница Республики Армения является красной линией для Российской Федерации.

И да, это печальный факт, но Азербайджан перешел эту красную черту. Я считаю невозможным невыполнение Россией своих договорных обязательств. Весь смысл этих договорных обязательств, интерпретация заключается в том, что нападение на Армению - это нападение на Россию. Это написано на бумаге. Это означает, что если кто-то может безнаказанно напасть на Армению, то может безнаказанно напасть и на Россию», - сказал Пашинян.

Армения продолжит консультации в рамках ОДКБ и с Россией, с которой у нее двустороннее сотрудничество в сфере безопасности. Армения ведет консультации с соседним Ираном.

Он добавил, что послевоенная система безопасности сейчас проходит очень серьезное испытание, и это испытание необходимо успешно преодолеть. «И мы убеждены, что ОДКБ и армяно-российское сотрудничество в области безопасности успешно преодолеют это испытание», - сказал Пашинян.

Пашинян на данный момент не видит необходимости в введении военного положения, оно может быть введено в случае резкого обострения ситуации.