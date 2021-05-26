Захарова рассказала о необходимости урегулирования нагорно-карабахского конфликта политическим путем

Политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта должно происходить в рамках Минской группы ОБСЕ. Как сообщает Арменпресс, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге с журналистами, подчеркнув, что формат Минской группы пользуется широкой международной поддержкой.

"Именно в его рамках должно идти политическое урегулирование нагорно-карабахского конфликта. Как известно, разногласия между Баку и Ереваном остаются существенными особенно по вопросу статуса Нагорного Карабаха. После известных событий сентября-ноября 2020 года обе страны находятся в начале пути к восстановлению полноценного диалога и взаимного доверия", - сказала Захарова.

Она напомнила, что в заявлении от 13 апреля текущего года тройка сопредседателей подчеркнула "необходимость уделить особое внимание достижению окончательного, всеобъемлющего и устойчивого урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В этой связи к Азербайджану и Армении был обращен призыв "возобновить при первой возможности политический диалог на высоком уровне под эгидой сопредседателей.

Захарова также отметила вопросы, которые требуют приложения усилий. Они касаются возвращения военнопленных и других удерживаемых лиц в соответствии с положениями международного гуманитарного права, обмена всеми данными необходимыми для осуществления разминирования в затронутых конфликтом районах, снятие ограничений на доступ в Нагорный Карабах, в том числе, для представителей международных гуманитарных, организаций, сохранения и защиты религиозного и культурного наследия, поощрения прямых контактов и сотрудничества между затронутыми конфликтом общинами и укрепления мер доверия между людьми.

Она подчеркнула, что разногласия между Ереваном и Баку, особенно по статусу Нагорного Карабаха, продолжают оставаться существенными.