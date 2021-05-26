Армения поднимает вопрос армянских военнопленных во всех международных контактах: Ара Айвазян

Армения постоянно поднимает вопрос о незаконно удерживаемых в Азербайджане армянских военнопленных во всех международных структурах и в международных контактах, этот вопрос не остался в тени. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал и.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, коснувшись замечания депутата Татевик Айрапетян о том, что Азербайджан игнорирует призывы международного сообщества о возвращении военнопленных.

Айвазян отметил, что обострение ситуации в последние дни может создать впечатление, что вопрос военнопленных остается в тени. «Я хочу заверить вас, что мы постоянно поднимаем этот вопрос во всех наших международных контактах и международных организациях, и отмечаем, что Азербайджан должен выполнить свои обязательства по трехстороннему заявлению от 9 ноября, включая немедленную и скорейшую репатриацию наших военнопленных», - сказал исполняющий обязанности министра.

Он добавил, что международное давление растет день ото дня, и, кажется, сформировался международный консенсус по этому вопросу. «И я думаю, что наступит момент, когда Азербайджан не сможет отрицать это растущее международное давление по различным вопросам - от гуманитарного характера до своей попытки проникнуть на суверенную территорию Армении», - сказал Айвазян, заверив, что Армения будет продолжать целенаправленно продвигать этот вопрос, и Азербайджан может столкнуться с гораздо более серьезными последствиями.

Айвазян отметил, что международная реакция очень красноречива, региональные партнеры также выразили свою принципиальную позицию. Он расценил визит министра иностранных дел Ирана как показатель того, что Иран также обеспокоен региональной стабильностью и безопасностью из-за этих провокационных действий Азербайджана. По словам Айвазяна, у Армении и Ирана позиции совпадают.

«Министр иностранных дел Ирана отметил, что территориальная целостность Армении является красной линией для нашей соседней страны», - сказал он.