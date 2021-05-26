Президент Армении и глава МИД Ирана обсудили армяно-иранскую двустороннюю повестку дня

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа и возглавляемую им делегацию.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян приветствовал визит министра иностранных дел дружественного Ирана, подчеркнув, что Армения считает Иран надежным партнером и другом. По его словам, в условиях сложной ситуации в регионе чрезвычайно важным стало дальнейшее развитие и углубление отношений между Арменией и Ираном.

Президент Саркисян также коснулся факта вторжения азербайджанской армии на территорию Армении и пограничную ситуацию, отметив, что своими провокационными действиями Азербайджан представляет новую угрозу для всего региона.

Поблагодарив за прием, Мохаммад Джавад Зариф передал президенту Саркисяну теплые приветствия от президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани. Он отметил, что Армения всегда была хорошим другом Ирана, отношения между народами двух стран уходят в глубокое прошлое.

Министр иностранных дел Мохаммад Зариф подчеркнул, что Иран привержен делу мира и стабильности в регионе и готов приложить максимальные усилия в этом направлении. В то же время он подчеркнул заинтересованность своей страны в полном сохранении и обеспечении территориальной целостности Армении, отметив, что Исламская Республика Иран придает важность соблюдению норм международного права.

Президент Армении и министр иностранных дел Ирана коснулись также армяно-иранской двусторонней повестки дня. Собеседники сошлись во мнении, что новые вызовы, стоящие перед регионом, заставляют их работать над расширением повестки дня двусторонних политических и экономических отношений. Отметив, что Иран и Армения имеют гораздо больший потенциал для сотрудничества, чем фактически используется, собеседники подчеркнули важность постоянного развития взаимовыгодного сотрудничества в рамках различных совместных программ.