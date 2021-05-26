Главы МИД Армении и Ирана подчеркнули императив региональной стабильности и мира 

И.о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян провел встречу с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, встреча началась с приватной беседы, затем продолжилась в расширенном составе.

Министры коснулись всесторонних армяно-иранских отношений, переплетенных многовековыми добрососедскими отношениями. Стороны подчеркнули, что лежащие в основе этих отношений взаимное доверие и уважение являются залогом достижения мира и стабильности в регионе.

Коснувшись перспектив многопрофильного сотрудничества, главы МИД Армении и Ирана выразили удовлетворение сотрудничеством между двумя странами в сферах, представляющих взаимный интерес, о чем свидетельствует высокий уровень взаимных визитов и регулярных консультаций между отраслевыми представителями.

«Армения придает большое значение высокому уровню политического диалога с Ираном, тесным торгово-экономическим связям и сотрудничеству в областях, представляющих взаимный интерес. В последнее время контакты между отраслевыми представителями наших стран были достаточно активными», - сказал и.о. министра Ара Айвазян.

Министры Ара Айвазян и Мохаммад Джавад Зариф подробно обсудили вопросы региональной безопасности и стабильности. Представляя ситуацию, сложившуюся в результате проникновения азербайджанских войск в некоторые приграничные районы Армении, и.о. министра иностранных дел Республики Армения подчеркнул недопустимость какого-либо посягательства на суверенную территорию Республики Армения.

Ара Айвазян отметил, что провокационные действия Азербайджана против территориальной целостности Армении также являются прямым следствием неадекватной международной и региональной реакции на действия, развязанные Азербайджаном против самоопределения народа Арцаха 27 сентября прошлого года. как на действия, угрожающие региональному миру.

Двусторонне был подчеркнут строгий императив региональной стабильности и мира.