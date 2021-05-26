Азиатские индексы - 26-05-21

ТОКИО, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 мая на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.31% и составил 28642.19 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.06% и составил 1920.67 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.34% и составил 3593.36 пункта, а HANG SENG вырос на 0.88% и составил 29166.01 пункта.