Скорость операций ОДКБ не удовлетворяет Армению: Пашинян не исключает обращения в СБ ООН

Армения не исключает, что обратится в Совет Безопасности ООН по вопросу вторжения азербайджанцев в Армению, если выяснится, что инструментов ОДКБ или соглашения о совместной армяно-российской группировке недостаточно для решения этой ситуации и проблемы. Как сообщает Арменпресс, об этом и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании, отвечая на вопрос лидера фракции «Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения еще раз подчеркнул, что цель действий, предпринятых Азербайджаном на территории Черного озера, - спровоцировать военный конфликт, и как ранее заявлял президент Азербайджана, создание коридора с помощью применения силы. Эта оценка - причина, по которой Армения обратилась в ОДКБ.

«На данный момент мы не удовлетворены скоростью действий ОДКБ, но мы продолжим работать в этом направлении и проводить с нашими партнерами работу над дальнейшим прояснением ситуации, потому что я не считаю нейтрализованной первоначальную идею, которая есть у Азербайджана. Наши партнеры должны быть четко информированы об этой идее и выразить четкую позицию», - сказал Пашинян.

Пашинян обратил внимание на то, что страны-участницы ОДКБ не выразили четкой позиции о том, что Азербайджан должен вывести оттуда свои войска. При этом эта позиция выражается на рабочем, а не на общественном уровне. По словам Пашиняна, в этот вопрос необходимо внести ясность.

«Например, говорится, что в этом районе не было демаркации или делимитации. Границы России и Азербайджана тоже полностью не демаркированы и не делимитированы. И что?» - сказал Пашинян, добавив, что вопрос требует уточнения.

Что касается обращения в СБ ООН, и.о. премьер-министра отметил: «Этот вопрос обсуждается с первых дней, он продолжает оставаться предметом обсуждения. Есть просто некоторые нюансы, и при принятии такого решения нужно иметь определенную степень предсказуемости. Заранее провести подготовительные работы. И мы никогда не исключали и не исключаем, что пойдем по этому пути, если окажется, что инструментов ОДКБ или инструментов соглашения о совместной армяно-российской военной группировке недостаточно для решения этой проблемы».