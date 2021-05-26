Новоназначенный посол Иордании вручил верительные граноты президенту Армении

Президенту Республики Армения Армену Саркисяну сегодня вручил верительные грамоты новоназначенный посол Иорданского Хашимитского Королевства в Армении Халед Шавабка (резиденция в Москве)

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, поздравив посла и пожелав ему успехов, президент сказал, что рассчитывает на активную совместную работу по расширению и углублению отношений между братскими странами.

Новоназначенный посол передал президенту Армении и армянскому народу наилучшие пожелания короля Иордании Абдаллы II.

Посол Шавабка заверил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления и углубления отношений между дружественными странами. Он отметил, что прекрасные отношения, установившиеся между президентом Армении и королем Иордании, являются хорошей основой для развития двустороннего сотрудничества.

На встрече были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, было отмечено, что есть большие возможности для эффективного сотрудничества в сферах новейших технологий, туризма и образования.

Президент Армении коснулся проблем, с которыми столкнулась наша страна после войны, а также продолжающихся посягательств Азербайджана на территориальную целостность Армении, отметив, что они являются явным нарушением международного права и требуют самого решительного ответа со стороны международного сообщества.