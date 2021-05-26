Новый армянский авиаперевозчик FlyOne Armenia планирует совершить первый рейс летом

ЕРЕВАН, 26 МАЯ, АРМЕНПРЕСС. Вскоре в Армении появится национальный авиаперевозчик Армении. SIL Group, совместно с молдавской компанией FlyOne, представит на армянском рынке соответствующую современным стандартам армянскую авиакомпанию FlyOne ARMENIA, которая будет выступать в качестве национального авиаперевозчика Армении.

Как сообщает "Арменпресс", молдавский бизнесмен, директор компании FlyOne Мирча Малека отметил, что первая попытка эксплуатации собственных самолетов началась с самолета, который был зарегистрирован в Армении и принадлежал армянской компании.

«Когда мы только начали создавать собственную авиакомпанию, это заставило нас задуматься об армянском рынке, изучить его. Принимая во внимание наши связи - друзей, партнеров, бизнесменов - и тот факт, что армянский рынок очень похож на молдавский, мы начали смотреть на этот вопрос с коммерческой, финансовой, а теперь и с транзакционной точки зрения. Изучая авиационный рынок Армении, мы заметили очень странное. В Армении нет собственной полноценной авиационной компании, которая могла бы оказывать своим гражданам услуги по несравнимо низким ценам. В Армении нет авиакомпании, которая могла бы предложить глобальную сеть, независимо от направления полета. «Хотим отметить, что компания уже предприняла активные шаги, есть все положительные предпосылки для того, чтобы FlyOne Armenia могла летать и по европейским направлениям», - сказал бизнесмен.

Представитель SIL Group Сона Согомонян отметила, что они понимают, что в Армении есть пробел, нет армянской авиакомпании, которая позволила бы одновременно сочетать термины «высокое качество» и «доступная цена». «Мы уверены, что, объединив опыт наших молдавских партнеров с многолетней, знающей и опытной командой SIL Group, мы добьемся отличных результатов на открытом воздухе, обеспечим широкую географическую сеть, предлагая высококачественные услуги в авиации, рынок, несравнимо более доступная цена», - сказала Сона Согомонян, добавив, что они приложат все свои силы, чтобы со временем весь штат был максимально пополнен, в основном, за счет армянских сотрудников.

Он добавил, что это означает, что будут созданы все предпосылки для возрождения армянского авиационного состава в будущем.

Сона Согомонян подчеркнула, что создание национального авианосца даст возможность восстановить институт армянских летчиков, который в советское время считался одним из лидеров. Многие наши соотечественники с большим опытом работы в этой сфере получат возможность работать. за границу и вернуться домой, чтобы работать по профессии .: Будут созданы предпосылки для восстановления системы обучения авиационных специалистов в нашей стране, что, в свою очередь, даст возможность обеспечить смену следующего поколения в авиационной сфере. «С созданием FlyOne Armenia на первом этапе будет создано около 135 высокооплачиваемых рабочих мест, и это количество, конечно, имеет тенденцию к увеличению», - добавила г-жа Согомонян.

Относительно высокие цены на авиабилеты продолжают доминировать на армянском рынке, а поскольку новая авиакомпания является «Low-Cost» авиакомпанией, предполагается, что она станет самым комфортным воздушным транспортным средством для населения и деловой среды Армении.

«Это будет стимулом для развития туризма и для армянской авиации, а цены на предлагаемые авиабилеты будут ниже нынешних, а это значит, что отныне авиаперелеты станут доступны многим людям, которые таковыми услугами не пользовались раньше. Мы заметили, что из-за дороговизны транспортных услуг в некоторых районах люди пользуются ими очень редко, максимум раз в год. «Принимая все это во внимание, мы создадим гибкость в секторе, выступим с новыми предложениями, которые будут стимулировать туризм, обеспечат доступ к услугам для среднего класса, так как авиабилеты по многим направлениям будут намного ниже, чем стоимость проезда. и поезд», - сказала директор компании. FlyOne в Армении станет самым популярным средством международных перевозок, особенно для армян.

«Хотя многое зависит от процедурных процессов, мы предполагаем, что уже этим летом FlyOne Armenia начнет предоставлять полный спектр услуг для наших людей и всех тех, кто хочет посетить Армению. Для нас принципиально важно поделиться опытом с нашими армянскими партнерами, поэтому мы будем работать над проектом вместе с SIL Group, мы уверены, что совместные усилия будут приложены. Мы выполним поставленные перед собой задачи», - заключил Мирча Малека.

Авиабилеты будут доступны на сайтах www.flyone.am, www.flyone.eu, а также в агентствах-партнерах. Авиакомпания советует всем любителям путешествовать прямо сейчас скачать на телефон приложение FlyOne, армянская версия которого будет доступна совсем скоро.

Основная цель компании FlyOne ARMENIA - предоставлять услуги несравненно высокого качества по несравнимо доступным ценам.

Согласно процедуре, ООО FlyOne Armenia подало заявку на получение сертификата эксплуатанта самолета в начале весны. Утром 26 мая первый самолет Airbus A320, эксплуатируемый авиакомпанией FlyOne Armenia Air Fleet, прибыл в международный аэропорт Звартноц в Ереване для прохождения требуемых процедурой технических осмотров.

Вхождение авиакомпании FlyOne Armenia в сферу авиации Армении позволит гражданам Армении путешествовать по несравненно более доступным ценам. Новый оператор готов предложить своим пассажирам особенно те направления, которые наиболее востребованы на армянском рынке.

Молдавская авиакомпания FLYONE (www.flyone.eu) была основана в 2016 году. Будучи молодой компанией, ей удалось за очень короткое время стать одним из лидеров авиационного рынка Республики Молдова. В течение 2018, 2019, 2020 годов компания неоднократно входила в категорию EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) в ТОП-10 самых авторитетных авиакомпаний.