В Армении выросло число  сторонников укрепления стратегического союза с Россией: эксперт

Евразийский экспертный клуб намерен в ближайшее время начать консультации с политическими силами Армении по вопросам развития армяно-российских отношений и возможности увеличения числа друзей и сторонников Армении в странах Евразии.

Как передает Арменпресс, об этом заявил координатор Евразийского клуба экспертов, руководитель общественной организации «Интеграция и развитие» Арам Сафарян после конференции "Образ России как стратегического союзника в современном армянском обществе".

«Мы собираемся на следующей неделе начать консультации с основными политическими силами, приглашая их сторонников для работы с нашими экспертами и учеными», - сказал Сафарян, выразив уверенность, что в Армении недостатка в необходимой политической, экспертной и аналитической мысли однозначно не замечается. И тем не менее, по мнению эксперта, есть необходимость координировать и сопоставлять возможности.

«Исследования показали, что в послевоенный период в Армении качественно выросло число сторонников укрепления и углубления стратегического союза с Россией. Отношение политиков, которые вносят различные предложения по повышению стратегического союза между нашими двумя странами на новый уровень, продиктовано именно этим спросом», - сказал Сафарян, добавив, что цель конференции - свести воедино наблюдения членов Евразийского экспертного клуба и дипломатов евразийских посольств в Армении о текущем состоянии армяно-российского стратегического альянса.

По мнению эксперта, эти наблюдения о нынешнем состоянии и перспективах армяно-российского альянса могут быть очень ценными, и возможно, будут включены в основу их работы.

«В предвыборный период они могут способствовать развертыванию конструктивной дискуссии между сторонниками и противниками укрепления союза с Россией. Уже в ходе поствыборных процессов они дадут возможность выработать умный, понятный и приемлемый для людей политический курс», - сказал Сафарян, отметив, что ученым и экспертам, искренне выступающим за всестороннее развитие и углубление армяно-российских связей. есть чем заняться как в Армении и России. Так и в других странах евразийского пространства — чтобы иметь возможность увеличить число друзей и сторонников Армении.

Координатор отметил, что Евразийский экспертный клуб готов взять на себя свою долю ответственности, выступая в роли надпартийной площадки для обсуждения идей по развитию армяно-российского альянса и качественных экспертных заключений.