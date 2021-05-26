FT: ЕС проведет антимонопольное расследование деятельности Facebook

Еврокомиссия (ЕК) готовится начать официальное антимонопольное расследование в отношении возможного нарушения американской компанией Facebook правил конкуренции. Об этом сообщает в среду газета Financial Times.

Официальные лица ЕС уже разослали, по данным издания, Facebook и его конкурентам анкеты в попытке выяснить, нарушает ли один из мировых лидеров на рынке социальных медиа правила размещения бизнес-объявлений, продвигая бесплатные услуги на площадке Marketplace для 2 млрд пользователей,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Facebook до настоящего времени была единственной крупной американской технологической компанией, избежавшей официального антимонопольного расследования со стороны ЕС. Брюссель ранее рассматривал на предмет нарушений деятельность таких гигантов, как Google, Microsoft, Amazon и Apple.

Еврокомиссия от комментариев отказалась. Facebook пока не ответила на запрос по этому поводу, информирует газета.