Пытаются прикрыть свои действия: Арутюнян об азербайджанской дезинформации

Распространяя информацию о том, что якобы Вооруженные силы Армении открыли огонь по азербайджанским позициям, Азербайджан пытается прикрыть свои действия - стрельбу. Как сообщает Арменпресс, об этом и.о. министра обороны Армении Вагаршак Арутюнян сказал в ходе правительственного часа в Национальном Собрании.

Назели Багдасарян из фракции «Мой шаг» напомнила нелепое заявление Азербайджана о том, что армянская сторона якобы обстреляла азербайджанские военные позиции 24-26 мая, и это заявление последовало за трагическими событиями, произошедшими вчера. Депутат отметила, что это смешно, что объявление было сделано с опозданием на 2 дня.

Арутюнян напомнил, что несколько часов назад министерство опровергло эту информацию. «Идея Азербайджана здесь очевидна. Они пытаются прикрыть то, что на нашей территории они применили оружие, в результате чего погиб наш солдат. Я связался с миротворцами, которые опровергли информацию. Таким образом, это уловка с их стороны, чтобы показать общественности, что армянская сторона идет на действия, а они миролюбивы. Они пытаются этим прикрыть свои действия», - сказал Арутюнян.

Он подчеркнул, что армянская сторона четко понимает идею и тактику противника.