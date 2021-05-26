Партия “Процветающая Армения” представила имена первых 10 кандидатов на внеочередных выборах

Член партии “Процветающая Армения” Арман Абовян представил имена первых 10 кандидатов в предвыборном списке ППА. Список возглавляет лидер партии Гагик Царукян.

Как сообщает Арменпресс, после подачи в ЦИК необходимых документов для регистрации на участие во внеочередных парламентских выборах Арман Абовян сообщил журналистам, что в предвыборном списке произошла смена поколений, что логично для каждой партии и политической силы.

«Эти изменения должны быть всегда; нужно прокладывать дорогу для новых людей, для молодежи. Что касается наших коллег, которые не попали в список, то прошу, призываю не искать черного кота в темной комнате, есть очень четкое представление, что нам и нашим коллегам, члены ППА предстоит пройти долгий путь. Мы должны пройти его”, - сказал Абовян.

Арман Абовян представил первые 10 имен предвыборного списка:

Гагик Царукян Микаел Мелкумян

3.Ивета Тоноян

Давид Симонян Карапет Гулоян Шаке Исаян Каджик Геворкян Арман Абовян Луиза Саргсян Грант Давтян

26 мая - крайний срок представления в ЦИК предвыборных списков политических сил, участвующих во внеочередных парламентских выборах.