Партия “Процветающая Армения” представила имена первых 10 кандидатов на внеочередных выборах
Член партии “Процветающая Армения” Арман Абовян представил имена первых 10 кандидатов в предвыборном списке ППА. Список возглавляет лидер партии Гагик Царукян.
Как сообщает Арменпресс, после подачи в ЦИК необходимых документов для регистрации на участие во внеочередных парламентских выборах Арман Абовян сообщил журналистам, что в предвыборном списке произошла смена поколений, что логично для каждой партии и политической силы.
«Эти изменения должны быть всегда; нужно прокладывать дорогу для новых людей, для молодежи. Что касается наших коллег, которые не попали в список, то прошу, призываю не искать черного кота в темной комнате, есть очень четкое представление, что нам и нашим коллегам, члены ППА предстоит пройти долгий путь. Мы должны пройти его”, - сказал Абовян.
Арман Абовян представил первые 10 имен предвыборного списка:
- Гагик Царукян
- Микаел Мелкумян
3.Ивета Тоноян
- Давид Симонян
- Карапет Гулоян
- Шаке Исаян
- Каджик Геворкян
- Арман Абовян
- Луиза Саргсян
- Грант Давтян
26 мая - крайний срок представления в ЦИК предвыборных списков политических сил, участвующих во внеочередных парламентских выборах.
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