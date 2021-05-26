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Партия “Процветающая Армения” представила имена первых 10 кандидатов на внеочередных выборах

Партия “Процветающая Армения” представила имена первых 10 кандидатов на внеочередных выборах

Член партии “Процветающая Армения” Арман Абовян представил имена первых 10 кандидатов в предвыборном списке ППА. Список возглавляет лидер партии Гагик Царукян.

Как сообщает Арменпресс, после подачи в ЦИК необходимых документов для регистрации на участие во внеочередных парламентских выборах Арман Абовян сообщил журналистам, что в предвыборном списке произошла смена поколений, что логично для каждой партии и политической силы.

«Эти изменения должны быть всегда; нужно прокладывать дорогу для новых людей, для молодежи. Что касается наших коллег, которые не попали в список, то прошу, призываю не искать черного кота в темной комнате, есть очень четкое представление, что нам и нашим коллегам, члены ППА предстоит пройти долгий путь. Мы должны пройти его”, - сказал Абовян.

Арман Абовян представил первые 10 имен предвыборного списка:

  1. Гагик Царукян
  2. Микаел Мелкумян

3.Ивета Тоноян

  1. Давид Симонян
  2. Карапет Гулоян
  3. Шаке Исаян
  4. Каджик Геворкян
  5. Арман Абовян
  6. Луиза Саргсян
  7. Грант Давтян

26 мая - крайний срок представления в ЦИК предвыборных списков политических сил, участвующих во внеочередных парламентских выборах.


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