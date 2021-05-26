Межведомственная комиссия одобрила дорожную карту положений Соглашения Армения- ЕС

Очередное заседание межведомственной комиссии, координирующей меры по обеспечению реализации Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС и Документа о партнерстве Армения-ЕС, провел вице-премьер Мгер Григорян. Об этом Арменпресс сообщили в аппарате и. о. вице-премьера Мгера Григоряна.

В ходе встречи были рассмотрены статус и реализация мер, предусмотренных на 2020, 2021 годы, мер по миграции, по регулированию государственных услуг, территориальному администрированию, управлению отходами, защите потребителей, цифровым финансовым услугам, безопасности дорожного движения, предусмотренных дорожной картой соглашения.

На заседании Межведомственная комиссия подвела итоги отчетов о реализации мероприятий во всех сферах в 2020-2021 годы. На следующем заседании Межведомственной комиссии предметом обсуждения будет проект дорожной карты по вступившим в силу с 1 марта положениям, в связи с чем европейская сторона в ближайшее время представит свои соображения.