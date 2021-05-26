Встреча Путина и Лукашенко в Сочи состоится в пятницу

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в пятницу в Сочи, заявлений по итогам не планируется, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"У нас готовится такой рабочий визит. Это будет беседа двух президентов, которую планируется продолжить за рабочим обедом", - сказал Песков журналистам.

Отвечая на вопрос, планируются ли в ходе переговоров выступления или заявления для прессы, Песков сказал: "Нет, не запланировано".

Песков подтвердил, что переговоры состоятся в пятницу,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

В Кремле не исключают, что президент Белоруссии Александр Лукашенко на предстоящей встрече проинформирует российского коллегу Владимира Путина о состоянии белорусской экономики, обсуждение возможной помощи будет зависеть от того, как глава республики поставит вопрос, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее он сообщил, что президенты встретятся до конца мая. В среду журналисты спросили его, будет ли Россия помогать с рефинансированием внешних долгов Белоруссии и будет ли этот вопрос в повестке предстоящей встречи.

"Как правило, президенты информируют друг друга о состоянии дел в экономике стран. Поэтому я не исключаю того, что президент Белоруссии посчитает необходимым информировать президента России об экономической ситуации в Белоруссии. А дальше все будет зависеть от постановки вопроса, как Александр Григорьевич будет ставить вопрос", - ответил Песков.

Он уточнил, что Россия прямо и косвенно оказывает значительную помощь белорусской стороне, но вопрос о том, насколько могут увеличиться субсидии Белоруссии, не ставился. По словам Пескова, встреча глав государств не является поводом для автоматического пересчета финансовой помощи.