Посол Аршак Поладян президенту Туниса вручил верительные грамоты

Посол Республики Армения в Республике Тунис Аршак Поладян 25 июня в президентском Карфагенском дворце вручил президенту Каис Саиду верительные грамоты. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Каис Саид поздравил новоназначенного посла и пожелал успехов в его важной миссии. Выразив президенту признательность, Аршак Поладян передал теплые приветствия и наилучшие пожелания от президента Республики Армения Армена Саргсяна, подчеркнув, что он приложит все усилия для того, чтобы вывести армяно-тунисское сотрудничество на качественно новый уровень.

Накануне посол Аршак Поладян вручил копии верительных грамот министру иностранных дел, миграции и диаспоры Туниса Осману Джеранди.

Собеседники коснулись перспективных направлений сотрудничества между Арменией и Тунисом, активизации политического диалога, реализации практических шагов по развитию экономического, научного, образовательного и культурного сотрудничества. Также были затронуты перспективы углубления сотрудничества на многосторонних площадках, особенно в Международной организации франкоязычных стран.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов региональной и международной повестки дня, представляющих взаимный интерес.