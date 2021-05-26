На Аляске произошло извержение вулкана Большой Ситкин

Кратковременное извержение вулкана Большой Ситкин зафиксировано в вторник в американском штате Аляска. Об этом сообщила Геологическая служба США.

По его данным, извержение началось в 21:04 вторника по местному времени (8:04 среды по мск), в результате произошел выброс столба пепла на высоту более 4 500 м. Затем сейсмоактивность вулкана снизилась, облако пепла движется на восток,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Введен красный код опасности полетов. На данный момент вулкан находится под постоянным мониторингом Обсерватории вулканов Аляски, поскольку возможна новая активность.

Вулкан Большой Ситкин - действующий стратовулкан, находящийся в северной части одноименного острова. Последнее крупное извержение было зафиксировано в 1974 году.