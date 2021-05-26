Россия прилагает активные усилия для разрешения ситуации в Сюнике: Посол РФ

Россия также прилагает активные усилия для урегулирования ситуации в Сюнике. Как передает Арменпресс, об этом заявил Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин в ходе конференции "Образ России как стратегического союзника в современном армянском обществе", организованной Евразийским экспертным клубом и О/О "Интеграция и развитие".

«Россию и Армению объединяет гораздо больше, о чем не следует забывать, особенно сейчас, в столь нелегкий для Республики Армения период. Испытания, которые преодолевает армянский народ, в полной мере показывают качество наших союзнических отношений. Россия - единственная страна, которая в этой тяжелой ситуации оказала Армении практическую помощь», - сказал посол России, добавив, что благодаря большим усилиям удалось прекратить военные действия в Арцахе, и теперь принимаются меры по возвращению Арцаха к мирной жизни.

Говоря об особенностях армяно-российских отношений, посол России отметил, что они являются результатом союза, испытанного в течение не одного века.

«Общность нашей истории - это связи, которые складывались веками и в полной мере играют свою роль и сегодня. Наши страны взаимосвязаны и отличаются очень тесными человеческими отношениями. Я уж не говорю об экономических связях», - сказал Копыркин, выразив убежденность в том, что армяно-российские отношения таковы, что их невозможно обойти и проигнорировать.

В своем выступлении посол России счел важным, чтобы армянский народ как можно скорее преодолел послевоенный стресс.

«Мы придаем большое значение тому, чтобы народ Армении как можно быстрее преодолел послевоенный стресс, вновь почувствовал себя в безопасности, в обеспечении чего важную роль играет также российская военная база», - заключил Сергей Копыркин.