Безопасность армян Нагорного Карабаха может быть обеспечена признанием права на самоопределение

26 мая председатель Национального собрания Республики Армения Арарат Мирзоян принял чрезвычайного и полномочного посла Аргентинской Республики в Армении Мариано Вергара. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью и коммуникациям НС.

Приветствуя гостя, спикер Парламента поздравил его с началом дипломатической миссии в Армении и пожелал плодотворной деятельности. «Уверен, что Вы внесете свой вклад в развитие отношений между двумя нашими странами», сказал Мирзоян. Он поздравил посла с одним из национальных праздников, отмечаемых в Аргентине - Днем Майской революции, который отмечался 25 мая.

По словам председателя НС, несмотря на большую географическую отдаленность, отношения между двумя странами сложились дружеские, существует конструктивный политический диалог. В этом контексте председатель НС особо отметил укрепление межпарламентских связей и деятельность парламентских групп дружбы.

“Господин посол, Вы находитесь в Армении в очень тяжелое для нас время. Как Вы знаете, прошлой осенью Азербайджан при поддержке Турции и при участии наемников развязал войну против армян Нагорного Карабаха, совершал военные преступления, нанося удары по гражданскому населению, инфраструктуре и используя запрещенное оружие. И сейчас, несмотря на установление режима прекращения огня, Азербайджан продолжает нарушать нормы международного гуманитарного права, положения Женевской конвенции, не возвращая армянских военнопленных, возбуждая против них ложные уголовные дела. Мы рассчитываем, что все наши международные партнеры, руководствуясь гуманитарными устремлениями, немедленно поднимут свои голоса и вмешаются в этот вопрос», - подчеркнул Арарат Мирзоян.

По словам главы Парламента, Азербайджан продолжает вести свою антиармянскую политику и делает агрессивные антиармянские заявления и действия, что свидетельствует о том, что армяне Нагорного Карабаха никогда не смогут безопасно жить в этой стране. «Мы убеждены, что безопасность армянского населения Нагорного Карабаха может быть обеспечена только путем признания их права на самоопределение.

Мирзоян коснулся и вторжения азербайджанских войск на суверенную территорию Армении и заявлений многих стран, согласно которым территориальная целостность Армении не может быть поставлена под сомнение и азербайджанские войска должны немедленно выйти с нее.

Поблагодарив за прием, Мариано Вергара отметил, что Армения - важная для Аргентины страна, особенно с учетом наличия большой армянской общины. Посол подтвердил позицию Аргентины, что любой конфликт должен разрешаться исключительно дипломатическим путем. Необходимо соблюдать нормы международного гуманитарного права и положения соответствующей конвенции».

В завершение встречи посол передал Арарату Мирзояну послания от президента Аргентины и министра иностранных дел, посвященные 106-й годовщине Геноцида армян.