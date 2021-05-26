Хачкар увековечил память погибших студентов Педагогического университета

Во дворе Армянского государственного педагогического университета им. Х. Абовяна в память о погибших в 44-х дневной Арцахской войне студентах установлен хачкар, датируемый 1601 годом.

Фото: Геворга Перкуперкяна

Торжественная церемония освящения памятника-хачкара состоялась 26 мая.

Как сообщает Арменпресс, после освящения хачкара епископ Анушаван Жамкочян сказал, что памятник воздвигнут с любовью и благодарностью как память, как свидетельство о юных жертвах Арцахской войны, положивших свою жизнь на алтарь света и будущего Родины. «Мы освятили этот хачкар по законам нашей Святой церкви, как освящается святое место, величественный образ, церковь, куда приходят и приложившись к кресту, получают божественное благословение и утешение” - он сказал.

По словам Преосвященного епископа Анушавана Жамкочяна, могилы воинов-мучеников священны для всех, они являются местом поклонения, а памятник-хачкар будет постоянным источником героизма, от которого последующие поколения будут учиться героизму и патриотизму”, - подчеркнул епископ Анушаван Жамкочян.

Как сообщил директор библиотеки Педагогического университета Тигран Петросянц, в 44-дневной арцахской войне 2020 года из университета участие приняли 290 человек - студенты, выпускники последних пяти лет. Погибли 35 студентов, из них восемь выпускники.

«Мы решили хачкаром увековечить память наших учеников. Хачкар Цицернаванка хранился в Бердзорском музее Арцаха. Чтобы он всегда был на виду, мы поместили его внутрь памятника», - сказал Петросянц.

Директор библиотеки добавил, что они издают Энциклопедию памяти студентов Педагогического университета, участвовавших в 44-дневной, в Апрельской войнах, которая будет представлена общественности в ближайшее время.

После церемонии освящения памятника-хачкара, в которой приняли участие священнослужители, чиновники, профессора вузов, родители павших героев, студенты и др. последовало шествие к Пантеону Ераблур, где участники почтили память погибших ребят.

Анжела Амбарцумян