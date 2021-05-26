В Швейцарии упал военный самолет

Самолет ВВС Швейцарии потерпел крушение во время тренировочного полета, пилот катапультировался и жив, говорится в заявлении Федерального департамента по делам обороны, гражданской обороны и спорта, опубликованном на сайте ведомства, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня около 9.00 утра (10.00 мск) потерпел крушение самолет ВВС Швейцарии F-5. Пилот катапультировался и жив. Самолет Tiger F-5 вылетел с военного аэродрома в Пайерне и совершал тренировочный полет в качестве спарринг-партнера для F/A-18 ВВС Швейцарии. В настоящее время военная юстиция расследует причины аварии", - говорится в заявлении.