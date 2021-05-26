ВС Армении в направлении Азербайджана не произвели ни одного выстрела: Министерство обороны

Министерство обороны Республики Армения опровергло распространенную Министерством обороны Азербайджана информацию, что Вооруженные силы Армении обстреляли боевые позиции Вооруженных сил Азербайджана. «Арменпресс» представляет сообщение, распространенное Министерством обороны.

«Министерство обороны Азербайджана распространило заявление, в котором обвиняет Вооруженные силы Республики Армения в обстреле с 24 по 26 мая боевых позиций Вооруженных сил Азербайджанской Республики.

Очевидно, что это сообщение является очередной жалкой попыткой прикрыть провокации, совершенные против суверенных территорий Республики Армения в последние дни, убийство военнослужащего-контрактника ВС Республики Армения, младшего сержанта Геворг Хуршудяна, совершенного 25 мая.

Примечательно, что, согласно сообщению, армянская сторона уже три дня ведет огонь по азербайджанским позициям, но Минобороны Азербайджана решило сказать об этом только сегодня.

В сообщении отмечается, что азербайджанские позиции подверглись артиллерийскому обстрелу и в Арцахе, в направлении Шуши. Командование российской военной группировки, выполняющей миротворческую миссию в Республике Арцах, проинформировало Минобороны Республики Армения, что в этом направлении также не было стрельбы. Министерство обороны Республики Армения сообщает, что в указанные дни Вооруженные силы не производили выстрелов в направлении Азербайджанской Республики.

«Минобороны Армении вновь заявляет, что посягательства Азербайджана на суверенные территории Республики Армения абсолютно недопустимы, и требует немедленно покинуть территорию Республики Армения, в противном случае оставляет за собой право решить вопрос любыми средствами, в том числе и силовыми».

Министерство обороны Азербайджана распространило заявление, в котором говорится, что с 24 по 26 мая ВС Армении с позиций Гегаркуникского района вели огонь в направлении азербайджанских позиций в Карвачар-Гедабейском районе. В заявлении Минобороны Азербайджана говорится, что Вооруженные силы Армении обстреляли и азербайджанские позиции на окраине Шуши.