Обсуждения с Ираном носят стратегический характер: Никол Пашинян

Исполняющий обязанности премьер-министра Ресублики Армения Никол Пашинян принял министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зарифа, прибывшего в Армению с рабочим визитом. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей аппарата премьер-министра.

Приветствуя визит главы МИД Ирана в Ереван, Никол Пашинян отметил: «Наши отношения с Ираном имеют стратегическое значение. С первых же лет независимости наша граница с Ираном во многих отношениях обеспечивала безопасность нашей страны. Я рад отметить, что в Иране существует аналогичное восприятие наших отношений.

Конечно, наши экономические связи развивались в течение многих лет, особенно в Сюникской области, всегда был большой интерес к общим программам. Мы создали свободную экономическую зону в Мегри, чтобы углубить экономические отношения с Ираном. В силу ряда обстоятельств, в том числе и из-за пандемии, эта свободная экономическая зона еще не набрала достаточно оборотов, но мы убеждены, что она может стать очень сильной точкой опоры для дальнейшего развития экономического сектора наших отношений.

Конечно, мы в этом заинтересованы, мы на высоком уровне уже обсуждали вопрос об углублении наших политических отношений. У нас есть и обсуждения в сфере безопасности, есть определенные вопросы в повестке дня, характер наших переговоров и дискуссий носит стратегический характер. Мы должны приложить все усилия, чтобы добиться успеха.

Вы знаете, что в последнее время на границе с Азербайджаном у нас наблюдается некоторая напряженность. Вооруженные силы Азербайджана незаконно пересекли границу Армении на нескольких участках. Наша позиция однозначна: подразделения Вооруженных сил Азербайджана должны покинуть нашу территорию. И мы прилагаем для достижения этого все политико-дипломатические усилия, прежде всего потому, что наши партнеры по ОДКБ с первых же дней призывают нас попытаться решить вопрос, прежде всего, дипломатически-политическими средствами. Вы в курсе, что согласно Договору о коллективной безопасности, военные действия в нашей стране будут означать, что в войну вовлечены и другие страны Организации Договора о коллективной безопасности. Конечно, мы хотим, чтобы этот вопрос был решен дипломатическими и политическими средствами. К сожалению, должен констатировать, что в результате этой ситуации вчера мы уже имели жертву. Военнослужащий Вооруженных сил Армении был убит из огнестрельного оружия солдата Вооруженных сил Азербайджана. Как видите ситуация достаточно напряженная, эта встреча - хорошая возможность узнать о взглядах Исламской Республики Иран на выход из этой ситуации”.

Глава МИД Ирана свою очередь, отметил: «Благодарю Вас, господин Премьер-министр, позвольте мне поблагодарить Вас за возможность встречи, предоставленную мне и моим коллегам. И позвольте мне передать Вам теплые приветствия от г-на Рухани, а также от г-на Джахангири. Армения всегда была нашим хорошим другом, отношения между народами двух стран уходят в далекое прошлое. Между Ираном и Арменией существует множество сфер сотрудничества, ярким свидетельством этого является визит министра городского развития и дорог Ирана, который был в последние два дня, и был очень успешным.

И я надеюсь, что после окончания пандемии мы сможем и дальше развивать наши двусторонние отношения в экономической сфере. Существование свободной экономической зоны Мегри, а также железной дороги Иран-Нахиджеван-Армения может быть очень эффективным для обеих стран. Достигнута хорошая договоренность. И я надеюсь, что в ближайшее время мы сможем обеспечить наше активное присутствие в Сюникской области. Это то значение, которое мы придаем двусторонним отношениям. У меня было много стратегических диалогов с нашими армянскими коллегами, при первой же возможности наши представители, наши переговорщики приедут в Армению и продолжат этот диалог.

Есть много важных вопросов, как на двустороннем, так и на региональном уровне, которые необходимо решить. Мы хотим мира в этом регионе. И мы всегда подчеркивали территориальную целостность, суверенитет и мирное урегулирование кризисов. Исламская Республика Иран придает большое значение уважению международного права. В целях урегулирования недавней эскалации из нашей страны в Армению было совершено три визита. Первый визит нанес я сам, после меня в Армении побывал наш спецпредставитель, и теперь я снова в Армении.

Мне жаль, что Вы стали жертвой этой новой эскалации. Вчера у меня состоялся очень подробный и содержательный разговор с президентом Азербайджана. Надеюсь, что наша сегодняшняя встреча, как и встреча с моим уважаемым коллегой, поможет разрешить этот кризис. Благодарю еще раз”.

В ходе встречи собеседники обсудили шаги, направленные на урегулирование ситуации на армяно-азербайджанской границе. Министр иностранных дел Ирана подчеркнул заинтересованность своей страны в обеспечении региональной стабильности, в полном сохранении и обеспечении территориальной целостности Армении.

Никол Пашинян и Мохаммад Джавад Зариф обсудили ряд вопросов, связанных с дальнейшим развитием сотрудничества между двумя странами в области экономики. Обсуждалось постоянное развитие сотрудничества в рамках программы обмена газ/электроэнергия, в частности, было сочтено, что необходимо продлить срок действия программы, увеличить объемы газа и электроэнергии, реализовать совместные программы в области развития инфраструктур и расширять связи в сфере образования и культуры.

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения и министр иностранных дел Ирана обменялись мнениями о региональной ситуации, шагах, направленных на обеспечение стабильности и мира, а также тесном сотрудничестве между двумя странами в этом вопросе.