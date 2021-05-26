Армен Саргсян направил Саломе Зурабишвили поздравительное послание

Президент Армении Армен Саргсян по случаю национального праздника - Дня восстановления государственной независимости направил президенту Грузии Саломе Зурабишвили поздравительное послание.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президент республики в поздравительном послании подчеркнул, что армянский и грузинский народы на протяжении веков руководствовались принципами сохранения добрососедских отношений и продолжения и укрепления тесного сотрудничества.

“С удовлетворением должен отметить, что и сегодня Армения и Грузия продолжают заботливо относиться к многослойным отношениям, сформировавшимся между двумя странами.

Я рад, что в ходе моего официального визита в Грузию мы имели возможность обсудить вопросы, касающиеся углубления и развития сотрудничества между нашими странами. Как президенты двух соседних и дружественных стран региона, мы обязаны преданно и честно служить нашим народам и продолжать совместные усилия по передаче последующим поколениям дружественных отношений, полученных нами в наследство от наших предков”, - говорится в поздравительном послании президента Саргсяна.