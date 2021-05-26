У избирательного участка в Сирии прогремел взрыв

Взрыв прогремел в среду в сирийском городе Дераа на юге страны в день президентских выборов․ Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости местный источник.

"Взрыв прогремел в Дераа на площади 16 октября", - сообщил источник.

Он отметил, что "взрыв произошел рядом с избирательным участком".

Пострадавших в результате взрыва, прогремевшего в среду в сирийском городе Дераа на юге страны в день выборов, нет, взрыв устроен, чтобы помешать голосованию, также сообщил РИА Новости местный источник.

"Пострадавших в результате взрыва рядом с избирательным участком нет", - сообщил источник.

"Взрывное устройство было заложено с целью запугать избирателей, чтобы они не собирались голосовать и ушли от участка", - сообщил источник.

Президентские выборы в Сирии стартовали в 7.00 по местному времени (совпадает с московским). По всей стране открылось более 12 тысяч избирательных участков. Сирийский граждане смогут отдать голос за своего кандидата до 19.00 вечера. При необходимости выборы будут продлены на пять часов. Согласно данным МВД, право выбора имеют более 18 миллионов сирийских граждан в стране и за ее пределами, не считая тех, кто находится на территориях, захваченных террористами.

Среди кандидатов в президенты Сирии: от внутренней оппозиции ("Демократический оппозиционный фронт") Махмуд Ахмед Мерии, бывший депутат от социалистической партии Абдаллах Саллюм Абдаллах и действующий глава государства и генеральный секретарь партии Арабского социалистического Возрождения (БААС) Башар Хафиз Асад.

На президентских выборах в 2014 году Асад одержал победу, набрав более 88% голосов. Нынешний сирийский лидер находится у власти с 2000 года.