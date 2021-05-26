Никол Пашинян направил премьер-министру Грузии поздравительное послание

Исполняющий обязанности премьер-министра Республики Армения Никол Пашинян по случаю национального праздника направил премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили поздравительное послание.

“Со всей теплотой поздравляю Вас и дружественный народ Грузии с национальным праздником Грузии - Днем восстановления независимости.

Более века назад, выразив свою непоколебимую волю к собственной независимой государственности, дружественный грузинский народ и сегодня продолжает последовательно подтверждать свое стремление, строя и развивая государство Грузия.

Уважаемый господин премьер-министр, Армения и Грузия в ходе своего государственного строительства разработали и внедрили предпосылки такого взаимодействия, посредством реализации которых возможно было наилучшим образом сохранять и развивать отношения между нашими странами.

Точка зрения, что нашим странам многое предстоит сделать как в двусторонних отношениях, так и в региональных процессах важна и сегодня.

В этом контексте наша приверженность углублению сотрудничества между Арменией и Грузией и обогащению его новыми достижениями неоспорима.

Пользуясь случаем, хочу пожелать Вам успехов в Вашей государственной деятельности, а народу братской Грузии - процветания и прогресса”, - говорится в послании и. о. премьер-министра Армении.