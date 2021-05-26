“ГД” представил в ЦИК предвыборный список партии
14:02, 26 Май, 2021
Партия “Гражданский договор” представила в Центральную избирательную комиссию предвыборный список партии.
Как передает Арменпресс, предвыборный список партии представил депутат от фракции НС “Мой шаг” Ваагн Алексанян
В беседе с журналистами Ваагн Алексанян подчеркнул, что их единственным ожиданием от предстоящих выборов является то, чтобы власть народа в Армении вновь утвердилась.
“С чьей помощью народ сможет реализовать свою власть, оставим это на выбор народа”, - сказал Алексанян.
Он добавил, что список партии инклюзивный. В список включены лица как из НС, так и из правительства.
Ваагн Алексанян сообщил, что вскоре партия опубликует полный список.
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