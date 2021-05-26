“ГД” представил в ЦИК предвыборный список партии

Партия “Гражданский договор” представила в Центральную избирательную комиссию предвыборный список партии.

Как передает Арменпресс, предвыборный список партии представил депутат от фракции НС “Мой шаг” Ваагн Алексанян

В беседе с журналистами Ваагн Алексанян подчеркнул, что их единственным ожиданием от предстоящих выборов является то, чтобы власть народа в Армении вновь утвердилась.

“С чьей помощью народ сможет реализовать свою власть, оставим это на выбор народа”, - сказал Алексанян.

Он добавил, что список партии инклюзивный. В список включены лица как из НС, так и из правительства.

Ваагн Алексанян сообщил, что вскоре партия опубликует полный список.