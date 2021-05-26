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Роухани заявил, что Иран согласовал позиции по основным вопросам ядерной сделки

Роухани заявил, что Иран согласовал позиции по основным вопросам ядерной сделки

Иранская сторона согласовала позиции по ядерной сделке со странами - участницами соглашения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы согласовали позиции по важным и основным вопросам со [странами] "5+1" (Россия, Великобритания, Китай, Франция, США и Германия - прим. ТАСС)", - сказал он. Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

По его словам, "США должны быть первыми, кто вернется с исполнению своих обязательств". "Как только мы увидим, что они это делают (исполняют свои обязательства по ядерной сделке - прим. ТАСС), то сами вернемся к исполнению обязательств", - сказал Роухани.

Переговоры по ядерной сделке ведутся с начала апреля в очном формате в Вене. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст будущей договоренности с целью возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ираном. Представители государств - участников СВПД проводят отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь намерены в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.


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