Роухани заявил, что Иран согласовал позиции по основным вопросам ядерной сделки

Иранская сторона согласовала позиции по ядерной сделке со странами - участницами соглашения. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы согласовали позиции по важным и основным вопросам со [странами] "5+1" (Россия, Великобритания, Китай, Франция, США и Германия - прим. ТАСС)", - сказал он. Выступление политика транслировало государственное телевидение Ирана.

По его словам, "США должны быть первыми, кто вернется с исполнению своих обязательств". "Как только мы увидим, что они это делают (исполняют свои обязательства по ядерной сделке - прим. ТАСС), то сами вернемся к исполнению обязательств", - сказал Роухани.

Переговоры по ядерной сделке ведутся с начала апреля в очном формате в Вене. Эксперты в составе трех рабочих групп вырабатывают текст будущей договоренности с целью возобновления выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) в первоначальном виде: снятия санкций Вашингтона с Тегерана (и будущего возвращения США в сделку) и выполнения ядерных обязательств Ираном. Представители государств - участников СВПД проводят отдельные консультации с делегацией США, которые вышли из этого соглашения в 2018 году, но теперь намерены в него вернуться. Прямых переговоров между американскими эмиссарами и представителями Ирана в Вене пока не велось.