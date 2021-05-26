Тигран Авинян не включен в предвыборный список партии “ГД”

И. о. вице-премьера Республики Армения Тигран Авинян на предстоящих внеочередных парламентских выборах не будет включен в предвыборный список партии “Гражданский договор”.

Как передает Арменпресс, об этом беседе с журналистами в НС заявила руководитель фракции НС “Мой шаг” Лилит Макунц.

“Это его личное решение”, - сообщила Макунц.

Ранее депутаты Артак Манукян и Николай Багдасарян также заявили, что не примут участия в предстоящих выборах.

“Николай Багдасарян и Артак Манукян решили не участвовать в выборах. Уважаю их решение, они наши ценные, хорошие коллеги”, - сказала руководитель фракции “Мой шаг”.

Она сообщила, что есть и другие депутаты, которые также не будут включены в предвыборный список.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 20 июня.