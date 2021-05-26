Армен Саргсян и Омбудсмен Армении обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе

Президент Республики Армения Армен Саргсян встретился с Омбудсменом Армении Арманом Татояном. Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата президента Армении.

Президент Армении и Омбудсмен обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе.

Арман Татоян представил президенту Республики результаты деятельности по сбору фактов Офиса Защитника прав человека в Гегаркуникской и Сюникской областях, подчеркнув, что незаконное присутствие азербайджанских военнослужащих на суверенной территории Республики Армения является явным посягательством на права всего населения Армении, в первую очередь, жителей пограничных общин. Он, в частности, отметил, что реализация концепции создания зоны безопасности на всех пограничных с Азербайджаном участках и, в особенности, вокруг Сюника и Гегаркуника создаст реальную возможность для защиты прав и безопасности граждан.

Президент и Омбудсмен отметили важность осуществления соответствующими государственными структурами действенных шагов по защите прав и безопасности населения Армении, а также активной работы с международными партнерами для предотвращения незаконных действий азербайджанских вооруженных сил и недопущения подобных проявлений в будущем.