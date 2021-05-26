В укрупненной общине Чамбарак засеяно 8 335 га посевной площади

В хозяйствах укрупненной общины Чамбарак Гегаркуникской области близится к завершению весенний посев.

Как сообщили Арменпресс в отделе информации и связей с общественностью администрации Чамбарака, по состоянию на 26 мая 2021 года, засеяно 8 335 гектаров посевных площадей. 150 гектаров под озимую пшеницу, 60 гектаров - под яровую пшеницу, 302 гектара - под ячмень, 5 гектаров - под кукурузу, 5 гектаров - под гречиху, 16 гектаров - под зерновые культуры, 40 гектаров - под картофель, 210 гектаров - под многолетние травы, 45,5 гектаров - под овощебахчевые культуры - огурцы, помидоры, тыкву, свеклу, морковь, лук, чеснок, горох и фасоль.

“Весенний сезон можно считать завершенным. На данный момент только в некоторых местах еще проходит посев картофеля. Отрадно, что в таких хозяйствах выращивают зерновые и овощные культуры, выращивание которых не носило традиционного характера. Если в прошлом году у нас было засеяно всего 2 га кукурузы, то в этом году - уже 5 га. Выращивание огурцов, помидоров, перца и гороха на десятках гектаров для нас также ново”, - сказал Роберт Оганян, заместитель главы общины Чамбарак.

Хосров Хлгатян