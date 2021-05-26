Пентагон надеется, что бомбардировщики РФ в Сирии не приведут к дестабилизации

Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби выразил надежду, что все государства, вовлеченные в сирийскую проблему, будут избегать действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации в Сирии, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

"Настоятельно призываем все заинтересованные стороны действовать в Сирии таким образом, чтобы не способствовать нестабильности, отсутствию безопасности, а, наоборот, вносить вклад в мирный политический исход (конфликта - ИФ)", - сказал Кирби на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать прибытие в Сирию российских бомбардировщиков Ту-22М3, способных нести противокорабельное вооружение.

Кирби продолжил, что ему "не хочется подтверждать сообщения прессы о вооруженных силах другой страны", поскольку это "ставит его в невыгодное положение".

Пресс-секретарь подчеркнул, что внимание США в Сирии сосредоточено исключительно на борьбе с ИГ (запрещено в РФ).

"Мы хотели бы, чтобы все партнеры, все организации, все государства (...) были вовлечены таким образом, чтобы это привело к мирному исходу и политическому урегулированию в этой гражданской войне", - сказал Кирби.

Во вторник Министерство обороны РФ сообщило, что на российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии прибыли три дальних бомбардировщика Ту-22М3. Согласно сообщению, "после выполнения учебных задач по освоению воздушного пространства в морской зоне Средиземного моря дальние бомбардировщики вернутся на аэродромы постоянного базирования на территории Российской Федерации".

Утром в среду Минобороны РФ сообщило, что самолеты провели первые полеты над акваторией Средиземного моря.