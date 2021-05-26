Сасун Хачатрян принял представителей Бюро по борьбе с наркотиками посольства США

Сасун Хачатрян, глава Специальной следственной службы Республики Армения, принял представителей Бюро по борьбе с наркотиками и правоохранительному сотрудничеству посольства США (BSEC) во главе с директором Майклом Шульманом. Об этом Арменпресс сообщили в Специальной следственной службе.

Сасун Хачатрян поблагодарил представителей Бюро по борьбе с наркотиками за техническую и профессиональную помощь, оказываемую правоохранительным органам нашей страны в целом и в рамках реформ системы уголовного правосудия Армении, в том числе и Антикоррупционной службе Республики Армения.

Подводя итоги совместной деятельности, стороны выразили надежду, что новые программы, намеченные в рамках сотрудничества, а также в области организации курсов профессиональной переподготовки и развития возможностей следователей будут продолжены с большей эффективностью.