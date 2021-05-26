Время в Ереване: 11:07:36,   26 Май

Председателем парламента Ирана переизбрали Мохаммада Багера Галибафа

Председателем парламента Ирана переизбрали Мохаммада Багера Галибафа

Депутат от Тегерана Мохаммад Багер Галибаф переизбран на посту председателя Меджлиса (парламента) Ирана. Как передает Арменпресс, об этом сообщило в среду агентство ISNA.

Отмечается, что за кандидатуру Галибафа проголосовали 230 членов парламента. Другим кандидатом на пост председателя был Ферейдун Аббаси, который получил 18 голосов.

Галибаф был впервые избран в качестве нового главы законодательного органа в конце мая 2020 года. До этого он стал лидером голосования в столице на прошедших в феврале 2020 года парламентских выборах, набрав 1,2 млн голосов. Меджлис 11-го созыва официально начал работу 27 мая 2020 года.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации