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Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в регионе и в Нагорном Карабахе

Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу обсудили ситуацию в регионе и в Нагорном Карабахе

Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонный разговор с министром обороны Армении Вагаршаком Арутюняном.

Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

"”Вечером 25 мая министр обороны Российской Федерации, генерал армии Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. Была обсуждена ситуация в регионе и в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес”, - говорится в сообщении МО РФ.


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