Азербайджан желает создать реалии, не отвечающие интересам заинтересованных в стабильности стран

Посягательства Азербайджана на территориальную целостность Армении является прямым следствием войны, развязанной Азербайджаном 27 сентября прошлого года против Права народа Арцаха на самоопределение и на жизнь, а также неадекватной международной и региональной реакции на действия Азербайджана по угрозе региональному миру.

Как передает Арменпресс, такое мнение на встрече с министром иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифом выразил и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазян.

“Азербайджан, уверенный в своей безнаказанности, пытается создать новые геополитические реалии, которые не исходят из интересов стран, заинтересованных в региональной стабильности. В этих условиях диалог с нашими региональными партнерами более чем важен”, - сказал Ара Айвазян.