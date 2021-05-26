Плановые отключения газоснабжения в Абовяне, Сисиане и в Ванадзоре

ЗАО “Газпром Армения” сообщает, что с целью проведения плановых работ 27-го мая с 10:30 до 18:00 часов будет прекращено газоснабжение потребителей улиц Республики, Наирян, Тарту, Сараланджи, 1-го и 2-го микрорайонов и прилегающих общественных объектов различного назначения г. Абовяна Котайкской области. С 09:00 до 16:00 часов газопотребителей квартала “Сюник” города Сисиан и села Уйц Сюникской области. С 10:00 до 17:00 газопотребителей проспекта Тигран Мец, улиц М. Хоренаци, Лусаворича, Туманяна и прилегающих общественных объектов различного назначения г. Ванадзор Лорийской области.

“Потребителей газа просим отнестись с терпением, проявить понимание и соблюдать правила безопасности.

Для дополнительной информации о прекращении газоснабжения и восстановлении подачи газа звоните по номеру 1-04”, - говорится в сообщении, распространенном компанией “Газпром Армения”.