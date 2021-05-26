Перед финалом Лиги Европы

Состоится финальный матч Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтедом».

Как сообщает «Арменпресс», испанский клуб «Вильярреал» впервые в истории вышел в финал Лиги Европы, и в решающем матче сразится с английским «Манчестер Юнайтедом». Команды в рамках розыгрыша Кубка европейских чемпионов соревновались по 4 раза.

По словам главного тренера «Вильярреала» Унаи Эмери, они будут играть гордо, со спортивным настроем. «Мы уже доказали, что у нас сильная команда. «Манчестер Юнайтед» - сильная команда, но у нас есть свои фишки», - сказал он.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле Гуннар Сульшер считает свою команду одной из лучших. «Мы готовились к этой игре, как обычно, как и к другим матчам. Для нас важны все матчи, потому что мы - «Манчестер Юнайтед», - сказал тренер.

Финальный матч Лиги Европы состоится 26 мая. Он начнется в 23:00 по ереванскому времени.