Опубликован список первых 20 лиц блока “Айастан”

Опубликован пропорциональный список первых 20 лиц блока “Айастан”, возглавляемого вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. Как передает Арменпресс, список опубликован на странице АРФД в Facebook.

Роберт Кочарян Ишхан Сагателян Анна Григорян Ваге Акопян Армен Геворкян Лилит Галстян Армен Рустамян Сейран Оганян Элинар Варданян Арцвик Минасян Артур Казинян Кристине Варданян Гегам Манукян Агван Варданян Агнесса Хамоян Андраник Теванян Мхитар Закарян Рипсиме Стамбулян Ашот Симонян Армен Чарчян

26 мая - крайний срок представления ЦИК предвыборных списков сил, участвующих во внеочередных парламентских выборах.