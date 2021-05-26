Опубликован список первых 20 лиц блока “Айастан”
11:35, 26 Май, 2021
Опубликован пропорциональный список первых 20 лиц блока “Айастан”, возглавляемого вторым президентом Армении Робертом Кочаряном. Как передает Арменпресс, список опубликован на странице АРФД в Facebook.
- Роберт Кочарян
- Ишхан Сагателян
- Анна Григорян
- Ваге Акопян
- Армен Геворкян
- Лилит Галстян
- Армен Рустамян
- Сейран Оганян
- Элинар Варданян
- Арцвик Минасян
- Артур Казинян
- Кристине Варданян
- Гегам Манукян
- Агван Варданян
- Агнесса Хамоян
- Андраник Теванян
- Мхитар Закарян
- Рипсиме Стамбулян
- Ашот Симонян
- Армен Чарчян
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