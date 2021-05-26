В Арцахе за последние сутки не выявлено новых случаев COVID-19

В Арцахе по состоянию на 11:00 26 мая новых случаев COVID-19 не выявлено.

Об этом Арменпресс сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

За прошедший день проведено 92 теста. Таким образом, общее число тестирований достигло 25 132. Всего подтверждено 2 749 случаев COVID-19. В 2021 г. в Арцахе проведено 7 680 тестов на COVID-19, из которых 8652 оказались с положительным результатом

В Арцахе на данный момент стационарное лечение от коронавирусной болезни получают 19 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.