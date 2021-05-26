В Тегеране состоялась Армяно-иранская бизнес-конференция

В столице Исламской Республики Иран в Тегеране при содействии посольства Республики Армения состоялась Армяно-иранская бизнес-конференция.

Об этом Арменпресс сообщили в отделе по связям с общественностью Комитета государственных доходов Республики Армения.

Конференция была организована в Торгово-промышленной палате Исламской Республики Иран в рамках рабочего визита председателя Комитета государственных доходов Эдуарда Ованнисяна в Исламскую Республику Иран.

Перед конференцией состоялась приватная беседа между председателем КГД Эдуардом Ованнисяном и председателем торговой палаты Ирана Голманом Хусейн Шафеи. Стороны отметили значение сотрудничества между бизнесменами обеих стран и подчеркнули огромный потенциал развития.

В ходе конференции бизнесменов особенно заинтересовали изменения в сферах налогового, таможенного законодательства и администрирования Армении. Делегация КГД представила реформы, осуществленные в последние годы, которые оказали существенное влияние на развитие торгово-экономических отношений между двумя странами.

Эдуард Ованнисян призвал бизнесменов с любыми вопросами, связанными с применением налогового и таможенного администрирования обращаться к профильным специалистам Комитета государственных доходов. Председатель комитета также выразил готовность организовывать регулярные консультации с представителями бизнес-сектора для ознакомления с текущими проблемами и их решениями.