По состоянию на 11:00 26 мая в Армении подтверждено 130 новых случаев COVID-19, 323 заболевших вылечились, есть 11 летальных исходов. За последние сутки проведено 3 901 тестов. Всего проведено 1 069 112 тестов.

Как передает Арменпресс, об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 222 269 случаев COVID-19, 211 957 из которых вылечились, есть 4 411 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 4 822 пациента.

В предыдущий день зафиксировано 2 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 1 079.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.