Началась встреча Ара Айвазяна с министром иностранных дел Ирана
10:41, 26 Май, 2021
В Ереване началась встреча и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.
Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках визита в Армению встретится с и. о. премьер-министра Армении Никол Пашиняном, президентом Армен Саргсяном и с и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяном.
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