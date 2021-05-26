Началась встреча Ара Айвазяна с министром иностранных дел Ирана

В Ереване началась встреча и. о. министра иностранных дел Армении Ара Айвазяна и министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа.

Об этом Арменпресс сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках визита в Армению встретится с и. о. премьер-министра Армении Никол Пашиняном, президентом Армен Саргсяном и с и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяном.