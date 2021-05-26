В Сирии началось голосование на выборах президента

Избирательные участки открылись в Сирии, где в среду состоятся президентские выборы, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Право голоса на президентских выборах имеют более 18 миллионов граждан Сирии, проживающих в стране и за ее пределами, заявил ранее министр внутренних дел САР Мохаммад Рахмон.

"Выборы проходят в районах, подконтрольных Дамаску. За семь лет, прошедших с предыдущего голосования, эта территория расширилась. Вместе с тем голосование невозможно провести в Идлибе, а также части районов на севере и северо-востоке Сирии", - сказал "Интерфаксу" член Народного Совета САР Усама Мустафа.

В преддверие старта голосования в Дамаске проводились массовые гуляния, концерты, машины на улицах столицы украшены национальной символикой, передает корреспондент "Интерфакса".