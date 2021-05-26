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Глава МИД Ирана прибыл в Армению

Глава МИД Ирана прибыл в Армению

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Армению.

Как передает Арменпресс, в аэропорту министра иностранных дел Ирана встретил исполняющий обязанности министра иностранных дел Республики Армения Ара Айвазян.

Фото: Татев Дурян

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в рамках визита в Армению встретится с и. о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном, президентом Арменом Саргсяном и и. о. министра иностранных дел Ара Айвазяном.


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