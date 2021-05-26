На всю железнодорожную сеть Армении выйдет транспорт с обновленным подвижным составом

В администрации Ширакской области для обсуждения программ, осуществленных в 2018-2020 гг., и предстоящих планов, прошло рабочее совещание под председательством и. о. министра территориального управления и инфраструктур Сурена Папикяна․ Об этом Арменпресс сообщили в Управлении по связям с общественностью Министерства территориального управления и инфраструктур.

В совещании приняли участие губернатор Ширака Ованнес Арутюнян, руководители структур, подведомственных Министерству территориального управления, отраслевые руководители областной администрации, руководители общин и другие официальные лица.

Исполняющий обязанности министра ТУ Сурен Папикян в своем выступлении коснулся политики территориального развития, подчеркнув, что в ее основе лежит децентрализованное управление, об успехе которого свидетельствуют показатели проделанной работы в различных общинах региона.

И. о. министра обратил внимание присутствующих на ряд отраслевых достижений за последние 3 года.

По словам Сурена Папикяна, идет восстановление полной водопроводной сети 12 населенных пунктов города Гюмри Ширакской области, стоимость программы - около 7,3 миллиарда.

Из инфраструктурных программ и. о. министра остановился на успехах, достигнутых в результате сотрудничества с ЗАО “Южно-Кавказская железная дорога”. По словам и. о. министра, до конца июня в Армению будут ввезены 27 пассажирских вагонов, в течение года - 3 новых электропоезда. Они пополнят существующий подвижной состав, обслуживающий направление Ереван-Гюмри. Кроме того, предусматривается запуск железнодорожного транспорта с обновленным подвижным составом с полным выходом на всю существующую железную сеть Армении, то есть до Ерасха, до Гюмри. Сурен Папикян подчеркнул, что инвестиции в этом направлении рассчитаны на ближайшие 15 лет, но большую часть из них удастся реализовать в 2021-2024 годах, что окажет значительное влияние как на услуги, так и на цены в секторе.

В своем выступлении и. о. министра особо выделил работы, касающиеся детских садов, дошкольных учреждений, строительства школ, экономической и социальной инфраструктуры.

Сурен Папикян отметил, что в Гюмри решен жизненно важный вопрос с дошкольными учреждениями, который обсуждался при открытии детского сада, построенного в Гюмри три года назад на средства Фонду территориального развития.

“Я тогда пообещал, что в Гюмри больше не будет детских садов в домиках. Рад отметить, что тендер на строительство последнего детского сада уже завершился, соответствующие контракты подписаны, и скоро начнутся строительные работы”, - сказал Папикян.

В сфере дорожного строительства в 2018-2020 гг. в Ширакской области отремонтировано 107,8 км дорог, включая капитальный ремонт, средний ремонт, улучшение жизненно важной дорожной сети и программы дорожного строительства, реализуемые Фондом территориального развития.

И. о. министра строительство автомобильной дороги Север-Юг охарактеризовал как жизненно важное для республики, для Ширакской области. «Несмотря на различные препятствия в арбитражных процессах программы Север-Юг, мы обеспечили непрерывность программы» Благодаря успешным переговорам с китайскими партнерами начало строительных работ уже дано в этом году. На данный момент мы рассчитываем иметь 46 км дороги, которая обеспечит нам одностороннюю асфальтированную дорогу от Талина до Гюмри”, - подчеркнул Сурен Папикян.

В ходе совещания губернатор области Ованнес Арутюнян и руководители областной администрации представили работы, проделанные в Ширакской области в различных сферах.

“Когда мы анализируем работу, проделанную за последние три года, и подсчитываем ее объемы, становится ясно, что инвестиции и капитальные затраты в Ширакской области с каждым годом увеличиваются. В 2021 году в области градостроительства будут осуществлены капитальные вложения в размере около 40 млрд 580 млн драмов. Будут вестись работы по жилищному строительству, строительству образовательных и медицинских учреждений, строительству дорог. Это говорит о том, что инвестиции увеличились, увеличились и капитальные вложения”, - сказал губернатор Ширака.

В отчете о проделанной в области работе в градостроительстве с 2018 года по настоящее время говорится, что программа по решению проблемы бездомности в сельской местности находится в стадии реализации, а начатое в 2020 году строительство квартир для 26 семей будет завершено в ноябре. Выполнены строительные работы на сумму около 310,1 млн драмов. Остаток составляет 153,3 млн драмов.

В 2021 году в Ширакской области в общинах Бердашен, Капс, Арегнадем планируется строительство модульных общеобразовательных школ для малого количества учеников, а также нескольких модульных детских садов.

Программы субсидий за последние три года увеличились в десять раз. В 2021 году будет реализовано 70 субвенций.

После отчетов, обобщая показатели, представленные в ходе встречи, и. о. министра территориального управления и инфраструктур Республики Армения Сурен Папикян отметил, что основной целью встречи было обозначение предстоящих мероприятий путем подведения итогов проделанной работы. “Уверен, что во время нашей встречи были представлены все реализованные программы, и мы должны суметь реализовать все программы по всем направлениям, для меня важно сбалансированное развитие всех территорий”.

В конце встречи и. о. министра ответил на вопросы руководителей общины.